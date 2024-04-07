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دراما المتحدة

أحمد نعينع بـ«مملكة الدراويش»: التبرك بالضريح في أي مسجد لا يخالف الشرع

كتب:

شريف سليمان
05:47 م | الأحد 07 أبريل 2024
الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم

الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن التبرك بالضريح في أي مسجد لا يخالف الشرع والدعوات في مساجد الأضرحة تكون لرب العباد وليس لصاحب الضريح، مؤكدًا أن الدروشة لا تمنع العمل والإنتاج، مفسرًا ذلك بأن العمل والعبادة ضروريان. 

وأضاف الخلالي خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر تفك كل كرب وضيق وتقضي الحاجات، والقران يقول: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

وأكمل القارئ أحمد نعينع، أن الدرويش هو من يُقيم شعائر الله بتطبيق تعاليم الإسلام، والدروشة لا تمنع العمل والإنتاج، لأن العمل ضروري مع العبادة.

 

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