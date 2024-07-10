متحدث «الصحة»: زيادة سعة المستشفيات إلى 7 آلاف سرير خلال عامين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ومساعد الوزير لشؤون التطوير المؤسسي، أن البداية تأتي من تغيير مفهوم الصحة، لأنها لا تقتصر على علاج المرضى فقط، بل تشمل حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي في إطار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن مفهوم الصحة يتجاوز مجرد علاج الأمراض.

رؤية مصر 2030

وأضاف «عبد الغفار»، خلال حواره مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج «مساء DMC» على فضائية «DMC»، أن الدولة تعمل ضمن رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة الجديدة على تحقيق حياة صحية للمواطن المصري، تشمل نفسه وبدنه وعلاقاته بالمجتمع.

زيادة سعة المستشفيات

كما أشار إلى إنجاز أكثر من 1000 مشروع صحي منذ عام 2014، مع الانتهاء تقريبًا منهم، مؤكدًا على بدء 10 مشاريع جديدة لبناء مستشفيات في عام 2024 و10 أخرى في 2025، ما يساهم في زيادة سعة المستشفيات بمقدار 3000 سرير خلال عامين، ولكن المستهدف بالنسبة للنمو السكاني نحو 7000 سرير.