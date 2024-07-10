نصائح وزارة الصحة لتجنب الإمساك في فصل الصيف

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها بشأن تجنب الإمساك في فصل الصيف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

كيفية تجنب إمساك الصيف

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقريرها إنه لتجنب الإمساك لابد من تجنب تناول الأطعمة بعد الطهي مباشرة وهي ساخنة، وفي حالة تناول طعام تم تحضيره من اليوم السابق تأكد من تبريده بطريق صحيحة داخل الثلاجة وقم بإعادة تسخينة قبل تناول.

أسباب حدوث الإمساك

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الإمساك واحد من مشاكل الجهاز الهضمي لدي الكثيرين ويحدث نتيجة امتصاص القولون لكمية كبيرة من الماء من الطعام الموجود فيه، ونقص الألياف في النظام الغذائي والخمول وتناول بعض الأدوية، والقولون العصبي، والحمل، والشيخوخة .

أعراض القولون العصبي

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض القولون العصبي:

- ألم وتقلصات المعدة.

- الإنتفاخ والغثيان.

- فقدان الشهية.