«الصحة» توجه نصائح للوقاية من لدغات البعوض.. ينتشر في الأماكن الساخنة

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين من أجل الوقاية من لدغات البعوض الذي يكثر في فصل الصيف، ويعاني معه البعض نظرا لما يسببه من احمرار وحكة بالجلد وحساسية ومضاعفات أخرى خاصة على الأطفال.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض التعليمات والنصائح التي يجب اتباعها للوقاية من لدغات البعوض في فصل الصيف.

نصائح للوقاية من لدغات البعوض

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن البعوض ينتشر في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الموجات الحارة.

وفيما يلي أبرز النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من لدغات البعوض:

1- للوقاية من اللدغات عليك استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ المتواجدة بالمنزل.

2- من الأفضل ارتداء الملابس طويلة الأكمام في الأماكن كثيفة الناموس.

3- الحرص على استعمال المبيدات الحشرية الآمنة.

4- استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.

أماكن انتشار البعوض

غالباً ما يختار البعوض التواجد في الأماكن الدافئة والرطبة مثل الحمامات والمطابخ خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

يتواجد في الزوايا المظلمة والأدراج.