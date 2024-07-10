متحدث الوزراء: جهود مكثفة لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقديره للتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الشهور الماضية لضبط أسعار السلع في الأسواق، مضيفاً: «الجهود ستستمر خلال الفترة المقبلة، بل وسيتم بذل المزيد من الجهود لضبط أسعار السلع».

متحدث الحكومة: نعمل على مشاكل المستثمرين

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، والتجار، والمنتجين حتى يتم زيادة السلع المعروضة في الأسواق، وبالتالي ضبط أسعار السلع وخفضها.

وأشار إلى وجود علاقة تعاون وتنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والاتحاد العام لـ الغرف التجارية، و الجهات الرقابية، فالتعامل مع قضية ضبط أسعار السلع يتم عبر عدة محاور، على رأسها الرقابة على الأسواق من خلال وزارتي «التموين» و«الداخلية» بجانب أجهزة مثل حماية المنافسة أو المستهلك ودورها مكمل وأساسي جنباً إلى جنب مع جهود الدولة في التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.