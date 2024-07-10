اتحاد الغرف التجارية: نستهدف خفض أسعار السلع والخدمات ودعم المواطن

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ومتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، قائلاً: «الدكتور مصطفى مدبولي اليوم نقل لنا توجيهات الرئيس السيسي للتشكيل الوزاري الجديد بأن يكون الاهتمام الأول للمواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة».

«الوكيل»: الحكومة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيض أسعار السلع

وتابع «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة الجديدة ستعمل - جدياً - بالتعاون مع كل أجهزتها، على تحسين مستوى معيشة المواطنين في المرحلة المقبلة بالحفاظ على استقرار الأسواق وكبح جماح التضخم بل وخفض تكاليف السلع والخدمات المقدمة للمواطن.

نعمل على وضع خطط بالتنسيق مع الحكومة لخفض التكاليف وتراجع الأسعار

وأشار إلى الجهود المبذولة سواء من اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية لدراسة ما يحتاجه مجتمع الأعمال من الحكومة خلال الفترة المقبلة لكي تعمل عليه ويؤدي إلى خفض تكاليف السلع والخدمات بما يعود بالنفع على المواطنين بتراجع الأسعار في النهاية.