أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 10-7-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السلع اليوم الأربعاء 10-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف أسعار السلع حسب كل منطقة سكنية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية في مختلف الأسواق المصرية والمحال التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز حوالي 33.62 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 52.23 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ حوالي 25.41 جنيه.

وصل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) بحوالي 81.22 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السكر حوالي 27 جنيها.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بحوالي 30.98 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ بحوالي 59.54 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة بحوالي 26.1 جنيه.

سجل متوسط سعر كرتونة البيض حوالي 155.22 جنيه.

جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي بحوالي 158.33 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بحوالي 65.93 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الشاي بحوالي 233.16 جنيه.