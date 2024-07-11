أسعار الذهب بختام التعاملات في التحديث الأخير.. «اعرف وصلت كام»

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات تحديثا جديداً في مختلف الأعيرة، وبينها عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا داخل محلات الصاغة المختلفة، والذي يدخل في صناعة المشغولات الذهبية، ويهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة سعر الذهب بشكل يومي، إما رغبة في شرائه للزينة أو الاستثمار على المدى البعيد.

سعر الذهب الآن بعد نهاية التعاملات

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن بعد نهاية التعاملات، حسب التحديث الأخير الموضح من خلال بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، دون احتساب قيمة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3677 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات 3217 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات 2757 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 في ختام التعاملات فسجل 2145 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات 25736 جنيهاً للشراء.