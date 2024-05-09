برواتب مجزية.. وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة أسوان

نحو 27 فرصة عمل خالية، جاءت ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، التي أعلنت عن وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة أسوان، وذلك برواتب مجزية، فضلا عن تأمينات طبية واجتماعية، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، إذ تتضمن محاسبين وسكرتارية، ومهندسين وعمال لمختلف الأعمار.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة أسوان، وأماكنها وطرق التقديم للحصول على فرصة، والشروط والرواتب، وذلك ضمن الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف وزارة العمل 2024 في أسوان

وتضمن إعلان وظائف وزارة العمل 2024 في أسوان، حاجة مصنع مصر للورق والطباعة بإدفو بحري لـ 7 محاسبين من الجنسين، فضلا عن 2 سكرتير مالي و3 مهندس ميكانيكا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة حسب المهنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يتم التقديم من خلال التواصل مع الشركة عبر الرقم «0974790909».

فرص عمل في أسوان للرجال والسيدات

كشف بيان وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة أسوان، عن حاجة شركة هامفريد بكسر الحجر لتوظيف 15 عاملا من حملة مختلف المؤهلات بأعمار تتراوح من 20 وحتى 45 سنة من الجنسين برواتب مجزية، إذ يتم التقديم للحصول على فرصة عمل منهم عبرالتواصل مع المدير المسؤول عبر الرقم «01119198585».

تجدر الإشارة إلى أنّ مديرية العمل بأسوان، تستقبل الراغبين في الحصول على فرصة عمل من المعلن عنهم، وتتولى ترشيحهم وترسل أوراقهم للشركات لإنهاء إجراءات توظيفهم.