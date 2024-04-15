وظائف شاغرة في جامعتي أسوان والمنصورة.. التقديم يبدأ اليوم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي، عن وجود وظائف شاغرة بجامعتي أسوان والمنصورة، يبدأ التقديم عليها من اليوم الاثنين، ولمدة شهر.

الوظائف المتاحة وكيفية التقديم عليها

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الوظائف الشاغرة المعلنة عبر بوابة الوظائف الحكومية، والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم عليها، وهي:

الوظائف المتاحة بجامعة أسوان

- مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

- مدير عام المراجعة الداخلية والحكومية.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

الوظائف المتاحة بجامعة المنصورة

مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به «تاريخ الميلاد، التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات، الخبرة النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها، خطابات الشكر والتقدير، أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- عدد 8 صور شخصية حديثه 4x 6، وصورتين من بطاقة الرقم القومي .

3- التاريخ الوظيفي «تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية، سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها، وفقا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، على أن يرفق عدد 8 أسطوانة مدمجة CD من المقترح.

5- على أن يرفق بالطلب أصل، و7 نسخ من المستندات المطلوبة.

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أنه على راغبي التقدم لهذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل الوظائف، وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعتي أسوان والمنصورة، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول الوظائف من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?

وكشفت البوابة أنه لن يُلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.