البابا فرانسيس عن أحداث غزة: الأسلحة لن تجلب السلام والصراع يجب ألا يتسع

كرر البابا فرانسيس، اليوم الأحد، مطالبته بإنهاء الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعا إلى المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ضرورة إطلاق سراح المحتجزين

وقال فرانسيس «كفى، كفى إخوة»، مضيفا أن الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى العناية بهم على الفور، وضمان حماية المدنيين، وأضاف أيضا أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.

وأشار فرانسيس مخاطبًا الحشود في ساحة القديس بطرس بعد صلاة أنجيلوس الأسبوعية، إلى أن الأسلحة لن تجلب السلام أبدًا وأن الصراع يجب ألا يتسع، قائلًا: «أنا قريب من كل الذين يعانون، فلسطينيين وإسرائيليين»، وأنه يصلي من أجلهم.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 ألفًا

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنّ عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر أكثر من 11 ألفًا شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين، بعد أن دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ37.