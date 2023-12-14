البابا فرانسيس: لا أريد الدفن داخل الفاتيكان.. اخترت روما

أعلن البابا فرانسيس في مقابلة أجريت معه مؤخرا أنه يعتزم أن يدفن خارج الفاتيكان.

مكان دفنه

وقال البابا لخدمة أخبار N+ على قناة «Televisa» المكسيكية، إنه اتخذ الترتيبات اللازمة لدفنه في كنيسة القديسة ماري ميجور في روما.

جاهزية المكان

وقال البابا فرانسيس للمنافذ: «المكان جاهز بالفعل»، قائلاً إن الكنيسة التي يصلي فيها بانتظام قبل الرحلات الخارجية هي «إخلاصه الكبير».

التعافي من التهاب الشعب الهوائية

وبينما يقول البابا إنه يتعافى من نوبة التهاب الشعب الهوائية الحاد، فإنه يشير إلى أن قدراته تتراجع مع تقدم السن، وليس لديه أي خطط للتقاعد مثل سلفه، البابا بنديكتوس السادس عشر، مكررًا اعتقاده بأن البابوية تهدف إلى البقاء في المنصب حتى الموت - لكنه يقول إنه ينتظر أن يقرر الله متى يجب أن ينتهي حكمه.

مكان دفن الباباوات السابقين

لا يشترط الباباوات موقع الدفن، ولكن منذ وفاة القديس البابا بيوس العاشر عام 1914، تم دفن جميع الباباوات في المغارة الواقعة تحت كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان.

الخيار الأكثر شيوعا

ولعدة قرون، كانت كاتدرائية القديس بطرس هي الخيار الأكثر شيوعًا لاعتقال الباباوات المتوفين، لكن العديد من الباباوات اختاروا الكنائس أو سراديب الموتى التي لديهم ارتباط شخصي بها حيث يوجد 7 باباوات مدفونون حاليا في البازيليكا.

وكانت بازيليك القديسة مريم الكبرى الموطن الروحي للبابا فرنسيس منذ بداية حبريته، ولقد توقف في البازيليكا قبل وبعد معظم الرحلات الرسولية الكبرى، وكذلك بعد كل فترة قضاها في المستشفى.