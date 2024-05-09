ابن ترامب يدخل عالم السياسية رغم صغر سنه.. عُين مندوبا للحزب الجمهوري الأمريكي

«من شابه أباه فما ظلم» مقولة عربية شهيرة تفيد بأن الابن غالبا يسير على خطى أبيه، ويبدو هذا ما يفعله بارون ترامب نجل رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب الذي قرر دخول العمل السياسي كوالده.

ظهور لبارون ابن ترامب

وبحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي الداعم لترامب، فقد تم اختيار الابن بارون مندوب للحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

أبناء ترامب يحاولون إعادة أبيهم إلى البيت الأبيض مجددا

ويبلغ نجل ترامب من العمر 18 سنة، ويهتم بالسياسية بحسب موقع «بوليتيكو»، ليتابع عمل الأسرة التي تقف خلف ترامب الفترة المقبلة ليعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض، حيث اختارت الولاية أيضا إريك ترامب كرئيس لوفده ودونالد ترامب جونيور وتيفاني بولس، وزوجها مايكل بولس كمندوبين، فيما تظل فقط إيفانكا ترامب الوحيدة من بين أبناء دونالد ترامب الـ5 بعيدة عن السياسة بعد أن كانت مستشارة كبيرة في إدارته.

مؤيدو ترامب

ويؤيد الحاكم رون ديسانتيس، بما في ذلك المدعي العام لفلوريدا آشلي مودي، ورئيس الولاية المعين داني بيريز، ورئيس مجلس الشيوخ المعين بن ألبريتون، ترامب بجانب بام بوندي، المدعي العام السابق لفلوريدا الذي أدار لجان العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترامب.

حفلة تخرج ابن ترامب

وخرجت علاقة ترامب بابنه بارون إلى وسائل الإعلام الأسبوع الحالي بعد رفض قاضي محاكمة ترامب سفر الأب إلى مدرسة ابنه نظرا لمحاكمة ترامب في قضية أخلاقية، ولكن تراجع القاضي عن هذا القرار لكي يحضر ترامب حفلة تخرج ابنه في أكاديمية أوكسبريدج في ضواحي ويست بالم بيتش.

تفوق ترامب

وكشفت استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا أن ترامب يتقدم على الرئيس جو بايدن في فلوريدا بأكثر من 10 نقاط، وقد تولى الرئاسة سابقا ترامب في الفترة بين عامي 2016 و2020.