سيرة ومسيرة إبراهيم صابر محافظ القاهرة.. خدم في 4 أحياء

نشرت محافظة القاهرة السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم، وهي كالتالي.

تدرج في المناصب

- ولد في 4 أبريل عام 1963 في محافظة المنوفية.

- حاصل على ليسانس حقوق عام 1986.

- باحث قانوني بالإدارة القانونية بحي المعادي.

- رئيس وحدة تنفيذ الأحكام.

- وكيل إدارة الشئون القانونية عام 1997.

- مدير الشؤون القانونية بحي المعادي عام 1999.

-مساعد رئيس حي البساتين.

- رئيس الوحدة الإدارية بدار السلام.

- سكرتير عام حي المعادي.

- رئيس حي المعادي

- رئيس حي مصر الجديدة.

- دبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية 2003.

- ديلوم الدراسات العليا في الإدارة العام 2004.

- ماجستير في الإدارة العامة والمحلية عام 2012 من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

نائب المحافظ

- نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منذ سبتمبر 2018.

- دكتوراه مع مرتبة الشرف في مارس 2022 من جامعة عين شمس بعنوان التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق في القاهرة الكبرى.

يذكر أن محافظة القاهرة شهدت اليوم تولى الدكتور إبراهيم صابر منصب المحافظ، مع وجود 4 نواب للمحافظ.