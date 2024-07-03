من هو إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد؟.. بدأ عمله في المحليات منذ 26 عاما

كشفت مصادر بشأن حركة المحافظين، عن أنّ الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سيتولى منصب محافظ القاهرة خلفا للواء خالد عبد العال.

مناصب محافظ القاهرة الجديد

وتدرج الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد في المناصب، حيث شغل مناصب سكرتير أحياء المعادي وطرة من عام 2008، ثم رئيس حي المعادي عام 2013، وبعدها رئيس حي مصر الجديدة بين 2016 و2018، حتى تولى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

السيرة الذاتية

بدأ صابر مشواره باحثا قانونيا في الإدارة القانونية بحي المعادي، ثم رئيسًا لوحدة تنفيذ الأحكام ووكيل إدارة الشؤون القانونية عام 1997، ثم مدير الشؤون القانونية بحي المعادي عام 1999، وشغل منصب مساعد رئيس حي البساتين ودار السلام ورئيس الوحدة الإدارية بدار السلام، وسكرتير عام حي المعادي وحي طرة.

حصل محافظ القاهرة على ماجستير في الإدارة العامة والمحلية عام 2012 من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة 2004، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية 2003، وليسانس في الحقوق عام 1986، كما حصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف في مارس 2022 من جامعة عين شمس بعنوان «التقويم البيئي والاقتصادي لمشروعات الشبكة القومية للطرق في القاهرة الكبرى».