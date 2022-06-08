وزير البترول والثروة المعدنية يستقبل نظيره الغيني لبحث التعاون بين البلدين

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية جابرييل أوبيانج ليما وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، وشهد اللقاء بحث العديد من الموضوعات الخاصة بدعم التعاون بين البلدين في إطار توجه مصر الحالي نحو زيادة وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وخلال المباحثات أكد الملا على أهمية دعم وتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية وأن قطاع البترول مستعد لنقل الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية في مختلف مجالات البترول والغاز خاصة في تكنولوجيات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وكذلك تدريب الفنيين في هذا المجال بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لتطوير مشروعات البنية الأساسية للغاز في دولة غينيا الاستوائية، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بتروجت لتنفيذ مشروعات بترولية جديدة بغينيا الاستوائية يأتي في مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة جديدة للتكرير، وأنه جارٍ حاليا إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واستكمال كل البيانات والمعلومات المطلوبة لتضمينها في الاتفاق النهائي بين الجانبين.

الاستفادة من الخبرات المصرية

وأبدى ليما الرغبة القوية لبلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في مجال نقل الغاز المسال من أماكن إنتاجه في عاصمة غينيا الاستوائية عبر ناقلات بحرية متخصصة وكذلك دراسة إمكانية تحويل مصنع للاسمنت بغينيا للعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يتطلب استقدام خبراء وفنيين من مصر لتشغيل المصنع وإدارته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال زيارته لمصر استكمال كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بتروجت للوصول إلى اتفاق نهائى لتنفيذ مصفاة التكرير.

وأكد ليما رغبة بلاده في الاستعانة بشركات الخدمات البترولية المصرية لما تتمتع به من خبرات كبيرة في إدارة وتشغيل المشروعات.

بحث أوضاع أسواق البترول والغاز العالمية

وتم خلال اللقاء بحث أوضاع أسواق البترول والغاز العالمية والمتغيرات الحالية التى تشهدها والتحديات التي تواجه الدول المنتجة بالإضافة إلى بحث الاستعدادات للقمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم حيث أكد الملا أن قمة المناخ تعد فرصة جيدة لطرح رؤية موحدة للقارة الافريقية أمام العالم فيما يخص التغيرات المناخية وجهود التحول الطاقى والحفاظ على البيئة ، مشيراً إلى استمرار جهود الإعداد للمبادرة المصرية لتنمية التحول الطاقى في أفريقيا بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأفريقية وذلك لإطلاقها خلال القمة.

وأضاف ليما أن الدول الأفريقية تحتاج لجذب الاستثمارات في مجال البترول والغاز خلال المرحلة الانتقالية وحتى التحول الطاقى الكامل نحو الطاقات الجديدة والمتجددة ، مؤكداً على أهمية الاستفادة من موارد القارة الأفريقية قبل التوجه إلى التحول الطاقى الذى تنادى به حالياً الدول المتقدمة.

جدير بالذكر أن مصر وغينيا الاستوائية عضوتان في منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول "الأبو" ومنتدى الدول المصدرة للغاز وهناك العديد من الموضوعات التي تهم البلدين يتم خلال اجتماعات المنظمتين مناقشتها وتنسيق الآراء لها فيما يخص القضايا المشتركة في مجال البترول والغاز.