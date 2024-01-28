وزير البترول: طرح مزايدات جديدة للمستثمرين في الغاز والثروة المعدنية خلال 2024

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنَّه خلال الفترة الحالية هناك بعض المزايدات التي تطرحها الوزارة للمستثمرين، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ إطلاق مزايدات جديدة ستطلقها الوزارة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2024، سواء لقطاع الغاز أو البترول أو الثروة المعدنية.

استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ الدولة تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتطبيق ذلك في جميع عمليات التصنيع والإنتاج في بعض مشروعات الوزارة ومنها استعادة الحرارة وغاز الشعلة وتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة.

وأضاف أنَّ انضمام مصر لمبادرة تقليل غاز الميثين جعلنا نضع في البداية عم الاعداد لأي مشروع أن نضع في البداية الخطة على هذا الأساس وهو ما يمثل توفير كبير للقطاع، كما يتم العمل التخطيط لجميع للمشروعات الجديدة لتكون على أحدث النظم لتقليل الانبعاثات والغازات.

تقليل الانبعاثات وغازات الشعلة

وأشار إلي أنَّ شركاء مصر العالميين يعملون على مستوى عالي من الكفاءة والالتزام وفق للمعايير الدولية لتقليل الانبعاثات وغازات الشعلة والاستفادة منهم بدلا من خسارتهم خاصة وأنها قد تكون مربحه وموفرة.

وتابع أنه بالرغم من التحديات التي واجهتنا العام الماضي ومنها زيادة الاحتياج والاستهلاك المحلي للغاز والأزمات في المنطقة وانخفاض الأسعار، وهو ما أدى الي انخفاض عوائد تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي