شركة "غازتك": لا إجبار في تحويل السيارات للعمل بالغاز إلا القديم

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، إنه لا يوجد أي إجبار في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلا في السيارات التي مر عليها 20 عاما.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تمنع تلك الظاهرة "التسقيف"، والتي تعاني منها السيارات التي تعمل بالبنزين، حيث يؤثر على البساتم، وبالتالي يحافظ على كفاءة السيارة، موضحا أن العمل بالغاز يطيل عمر الزيوت والبوجيهات للسيارة، والأسطوانه لا تنكسر أو تنجر ولكنها تتحمل أي صدمات: "فيه عربيات ولعت كلها ماعدا الاسطوانه، والغاز اتسرب للهواء".

وأكد أن هناك فارق بين الغاز المنزلي والغاز الذي تعمل به السيارات، وسعر لتر الغاز 3.5 جنيه، فيما يصل سعر البنزين 7 جنيه، كما يسير متر الغاز نفس المساحة التي تسير بها السيارة المزوده بالوقود، مشيرا إلى أن هناك توجه من وزارة البترول، بالتوجه في انتشار بأقصى سرعة في محطات تزويد السيارات بالغاز، ولدينا بنية في الغاز قوية، وإنشاء محطات الغاز سهل وليس بالأمر الصعب.

وتابع: "توجيهات الحكومة بالتوسع في نشر شبكة محطات تموين الغاز الطبيعي على مستوى الجهورية، وسنصل لـ400 محطة خلال عامين".