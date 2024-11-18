أمين الفتوى: القيام في الصلاة فرض والجلوس بدون عذر يبطل الفريضة

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في صلاة الفريضة يجب على المسلم أن يقيم الصلاة كاملة، وفقا لما ورد في السنة النبوية، ويشمل ذلك القيام إذا كان قادرا على ذلك.

القيام في صلاة الفريضة فرض

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «القيام في الصلاة الفريضة فرض، أي أنه من واجب المسلم أن يقف أثناء أداء الصلاة إذا كان قادرا على ذلك، وإذا جلس شخص أثناء أداء صلاة الفريضة وهو قادر على القيام، فإن صلاته تكون باطلة، والقيام في الصلاة الفريضة جزء من الصلاة، ويجب على المسلم أن يؤديه إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنعه».

وأضاف: «أما بالنسبة لصلاة النفل أو السنة، إذا كان الشخص قادرا على القيام لكنه جلس أثناء الصلاة، فإنه يأخذ نصف الأجر، لكن إذا كان الشخص غير قادر على القيام بسبب مرض أو سفر أو عذر آخر، فإنه يصلي جالسا ويأخذ الأجر كاملا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم».

الحكم ينطبق على صلاة الفريضة فقط

وشدد على أن هذا الحكم ينطبق فقط في صلاة الفريضة، مؤكدا أنه إذا كان هناك عذر شرعي (كالمرض أو العجز)، فإن الصلاة لا تبطل، بل يُكمل المسلم صلاته بحسب استطاعته، أما إذا كان الشخص قادرا على القيام ولم يقف في الصلاة الفريضة، فإن صلاته تكون باطلة.