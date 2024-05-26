متى تبدأ مناسك الحج 2024؟.. اعرف أركان الفريضة الخامسة

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك فريضة الحج، خاصة وأنها من أركان الإسلام الخمسة، إلا أن البعض لا يعلم متى تبدأ مناسك الحج 2024؟ وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

متى تبدأ مناسك الحج 2024؟

وتبدأ مناسك الحج 2024 كغيرها في كل عام، إذ يكون الحج في شهر ذي الحجة من كل عام، ويتخلله عيد الأضحى، حيث تعد فريضة الحج أحد أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليها سبيلا، لذلك يحرص على أدائها المسلمون من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يبدأ موعد الحج 2024 في مساء 14 يونيو المقبل «ليلة الثامن من شهر ذي الحجة»، وفقًا للحسابات الفلكية، وهى الليلة التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات في الصباح لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي المناسك رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذي الحجة من العام الهجري 1445.

مناسك الحج

وجاءت مناسك الحج وأركانه في السنة النبوية كالتالي:

- الإحرام.

- الوقوف.

- الطواف بعد الوقوف.

- السعي بعد أي طواف كان.

- إزالة شعر الرأس أو بعضه بالحلق أو التقصير أو ما قام مقامها.