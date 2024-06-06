ماذا تفعلين إذا ابتلع طفلك جسما غريبا؟.. إسعافات أولية يجب اتباعها

أزمات خطيرة قد يتعرض لها الصغار داخل المنزل عن طريق الخطأ، في لحظات اللهو واللعب وهي ابتلاعهم لشيء ما، مثل القطع المعدنية أو البطاريات، وهو ما فعلته طفلة بريطانية إذ ابتلعت حجارة لعبتها، مما أصابها بحالة خطيرة، ليتوجهوا بها والديها إلى المستشفى، فلم يعرفون كيفية التصرف حيال ذلك، ولكن كتب لها الأطباء علاج منزلي فعال، ليتولى أسرتها مهمة نشر القصة للتوعية واتخاذ الإجراءات الوقائية.

طفلة بريطانية ابتلعت بطارية لعبتها

إيزابيلا تيلفورد، طفلة بريطانية تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت تلعب بألعابها وفجأة تعرضت لقيء شديد ثم سقطت على الأرض غائبة عن الوعي، ووفق حديث والدتها أديل، لـ«الديلي ميل»، فإنها اضطرت إلى نقلها إلى المستشفى إثر ذلك: «كنا نستمتع بيوم عائلي في الحديقة، لأتفاجأ بأخيها يبلغني بأن إيزابيلا ابتلعت الحجارة، فأخذتها إلى مستشفى جامعة نورويتش وبعد الإسعافات الأولية أخبرني الأطباء أنه يجب تناولها قدرًا كاملّا من العسل كل يوم، في محاولة لمنع البطارية من التسبب في أي ضرر بالمعدة».

علاج منزلي لابتلاع الأطفال الألعاب

وصف الأطباء المتخصصون في المستشفى علاج الطفلة بتناول العسل، بمقدار 10 ميليمترات كل 10 دقائق، وذلك وفقًا لتعليمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إذ ثبت أن العسل يقاوم تأثير أي جزيئات ضارة على المعدة، عن طريق إنشاء حاجز لزج يحمي الأنسجة، وهو ما علق عليه رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن العسل حاجز فعال حول المعدة.

الإسعافات الأولية عند بلع الطفل شيئا

نصحت الهيئة الصحية الوطنية البريطانية بأنه يجب نقل الأطفال الذين ابتلعوا بطارية أو أي شيء إلى قسم الطوارئ بالمستشفيات، إذا لم يتم معرفة الوالدين كيفية التصرف، منوهة بأنه يجب عدم إعطاء الطفل أي شيء آخر ليأكله أو يشربه أو محاولة جعله يتقيأ بالإجبار فور ابتلاعه لشيء خاطئ، ونصح أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، أحمد مهنى، بضرورة اتباع مجموعة من الإسعافات:

حمل الطفل والربت على ظهره برفق.

اجعلي رأسه في وضع منخفضة.

تقديم بعض أنواع الطعام والسوائل التي تشكل حاجب في المعدة.

ضعي إصبعين أسفل صدره مباشرة واضغطي عليه.

يُنصح الآباء بمراقبة الأعراض مثل القيء وألم الصدر أو الحلق وسيلان اللعاب وصعوبة البلع، ومن المهم اللجوء إلى الطوارىء، إذا لم يعرفوا كيفية التصرف الصحيح.

علامات تكشف ابتلاع طفلك لشيء ما

قدمها «مهنى»، خلال حديثه لـ«الوطن»، وهي: