ماذا تفعل إذا لدغك عقرب؟.. نصائح إسعافات أولية بعد عرض مسلسل صيد العقارب

«لدغته والقبر».. مثل ينطبق على العقرب، ذلك المخلوق الصغير الذي قد تحول لدغته إلى مأساة حقيقية، تستوجب الحصول على الإسعافات الأولية على الفور.

تقدم الفنانة غادة عبد الرازق من خلال مسلسلها الجديد «صيد العقارب» رحلة شيقة إلى عالم العقارب، وكيفية التعامل معها، وأوجه الاستفادة من سمها في علاج بعض الأمراض.

مسلسل صيد العقارب

تجسد الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل صيد العقارب، دور سيدة تدعى «عايدة»، تبحث عن العقارب في الجبال، وبالصدفة تعثر على عقرب نادر، تصفه بأن «لدغته والقبر»، ولكن المفاجأة أنها تتعرض إلى لدغ العقرب، على الرغم من تدريبها على التعامل معه.

أنواع العقارب خطيرة وغير مؤذية

تنتشر أنواع عديدة من العقارب في مختلف أنحاء العالم، بعضها سام وبعضها غير مؤذٍ، ولكن عند التعرض إلى لدغة عقرب، من المهم الحصول على الرعاية الطبية على الفور، وذلك بسبب صعوبة التمييز بين العقرب السام وغير السام.

ويمكن معرفة نوع العقرب من خلال محاولة الإمساك به، لكن يجب اتباع خطوات مهمة، عند التعرض إلى لدغة عقرب، بحسب موقع kidshealth:

الإسعافات الأولية عند التعرض إلى لدغة عقرب

غسل المنطقة التي لدغها العقرب جيدًا، من خلال استخدام المياه والصابون، لتطهيرها من أي ميكروب أو سموم.

وضع كمادات مياه باردة لفترة من الوقت، أو يمكن استخدام كيس من الثلج على اللدغة، تجنبًا لحدوث أي انتفاخ أو ورم باليد.

يجب جعل منطقة اللدغة مرتفعة وثابتة لمنع السم من الانتشار، في بقية أنحاء الجسم، ويصعب الشفاء في هذه الحالة.

أخذ مسكن لتخفيف الألم، أو حتى لا يتفاقم الأمر.

كيف يمكن تجنب لدغات العقرب؟

يمكن تجنب حدوث لدغة العقرب من خلال إتباع بعض النصائح:

الانتباه جيدًا من أماكن الاختباء، التي يوجد فيها مثل هذه الأشياء، منها أكوام النفايات أو الخشب.

ارتداء القفازات عند الذهاب إلى الأماكن الخطرة.