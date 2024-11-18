أغلى أنواع التوابل في العالم.. سعر الرطل يصل لـ1000 دولار

التوابل من الأشياء الأساسية التي لا يخلو منها أي مطبخ، فهي تساعد على تحسين الطعام وأيضا إضفاء النكهة عليه، للدرجة أنها قد تغيِّر طعم الأكلات بنسبة «90 %»، ولذلك هناك العديد من التوابل الفاخرة التي يفضل الأشخاص والمطاعم إضافتها للأكلات، نظرا لرائحتها الجذابة وطعمها اللذيذ، ولكن نوضح في هذا التقرير أغلى أنواع التوابل في العالم.

أغلى أنواع التوابل في العالم

يوجد العديد من التوابل التي تندرج تحت قائمة الأغلى في العالم، لأنها تتميز بندرتها وتكاليفها العالية، فهي يتم استخدامها من قبل المتخصصين في فنون الطبخ، وذلك لأنها تعطي لمسة مميزة على أطباق الطعام المختلفة، ومن ضمنها الزعفران، حيث يصل سعر الرطل الواحد إلى 1000 دولار أي ما يعادل 49 ألف جنيه مصري، فهو يتميز بلونه الذهبي المحمر، كما أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الأشخاص نظرا لمذاقه الغني واللذيذ.

الشمر من ضمن التوابل الأغلى في العالم، حيث يصل سعر الرطل الواحد إلى 450 دولارا أي 22 ألف جنيه، حيث يتم زرعه في منطقة توسكانا في إيطاليا، و وتتميز حبوب لقاح الشمر بطعمها مميز، خاصة مع مكونات من اليانسون والحمضيات وعرق السوس والفلفل والزعفران، إذ يتم استخدامه أيضا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وأيضا لإزالة السموم الطبيعية، فضلا عن فقدان الوزن.

وجاءت من ضمن التوابل الأغلى في العالم، هي الفانيليا، حيث يصل سعر الرطل الواحد منها إلى 200 دولار، وذلك لأنها زراعتها تستغرق وقتا طويلا، حيث قد يصل مدة زراعة الفانيليا ما بين عامين إلى 4 أعوام حتى تصل إلى مرحلة النضج، وفقا لما ذكره وقع «luxury columnist».

الفلفل الطويل من ضمن التوابل الأغلى في العالم، حيث يصل سعر الرطل لـ 47 دولارا، وهو عبارة عن نبات مزهر، إذ يتم استخدامه بشكل مفرط في المطبخ الأفريقي والإندونيسي وأيضا البحر الأبيض المتوسط والهندي، فهو يتميز بطعمه الترابي الحار، إذ يمكن استخدامه في أطعمة مختلفة مثل العدس والمخللات وغيرها.

لم تقتصر أنواع التوابل الأغلى في العالم عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمنها هو الكمون الأسود، حيث يصل سعر الرطل الواحد إلى 39 دولارا، حيث يتم استخدامه في الخبز والطواجن وأيضا أطباق اللحوم، وذلك لأنه يعطي نكهة مميزة، كما أنه يستخدم كعلاج للعناية بالبشرة.