طريقة عمل آيس كريم الفانيليا في المنزل.. «أسرع حلوى لأسرتك»

مع ارتفاع درجات الحرارة، ترغب ربات المنازل في معرفة المأكولات والحلوى التي تساعد على الترطيب في الطقس الحار، ومن أكثر الحلويات شهرة والمحببة إلى قلوب الصغار والكبار هي الآيس كريم، نظرًا لأنه يتمتع بمذاق شهي فضلا عن كونه حلوى سهلة التحضير، لذا نستعرض فيما يلي، طريقة عمل آيس كريم الفانيليا بأسهل الخطوات.

مقادير عمل آيس كريم الفانيليا

وفيما يلي مقادير آيس كريم الفانيليا بحسب الشيف أميرة شنب في برنامجها المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» كالتالي:

كوب لبن.

ملعقتان نشا.

ملعقتان سكر.

كريم شانتيه.

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا

ضعي اللبن في كيس مفرود، حتى يكون سهل تقطيعه بعد تجمده.

اخرجي الكيس المجمد من الفريزر.

ازيلي الكيس وضعيه في صينية.

باستخدام سكين قطعيه إلى مكعبات.

ضيفي الفانيليا إلى المكعبات.

زينية بالكريم شانتيه.

غطيه مرة أخرى وضعيه في الفريزر حتى يصبح جاهزًا للتقديم.

باستخدام معلقة كبيرة، ضعيه في أكواب وزينيه بالكريم شانتيه.

كرري الخطوة مع جميع بولات الآيس كريم.

طريقة أخرى لعمل آيس كريم الفانيليا

- المقادير

كريم شانتيه.

كوب ونصف لبن.

ملعقة سكر.

ملعقة نشا.

- خطوات تحضير آيس كريم الفانيليا

ضعي كوبا من الحليب مع النشا والسكر في وعاء.

اخلطيهما سويًا وضعي المكونات على النار.

اتركي الخليط على النار.

ارفعيه من على النار واتركي الخليط حتى يبرد.

ضعيه في الثلاجة.

اخفقي الكريم شانتيه .

اخلطي الكريم شانتيه مع الخليط.

اضربي المكونات سويًا.

ضعي الآيس كريم في علبة في الفريزر.

آيس كريم فانيليا على خُطى الشيف زينب مصطفى

- المقادير على خُطى الشيف زينب مصطفى:

ملعقتان لبن كامل الدسم.

ربع كوب كريمة خفق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان فراولة.

قطعة بسكويت.

طريقة إعداد الآيس كريم