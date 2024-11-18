صناع فيلم دخل الربيع يضحك يتوافدون على السجادة الحمراء بـ«القاهرة السينمائي»

انطلقت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء للفيلم المصري دخل الربيع يضحك، المشارك فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45، المقرر عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ توافد أبطال وصناع فيلم دخل الربيع يضحك على السجادة الحمراء، ولفتت الأنظار إحدى المشاركات بالفيلم فور دخولها إلى السجادة الحمراء، طلبت الاستعانة بكرسي متحرك من أجل التمكن للسير على السجادة الحمراء، احتفالا مع صناع الفيلم، بانطلاق عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم دخل الربيع يضحك من إخراج وكتابة نهى عادل، من بطولة سالي، رحاب عنان، ومختار يونس، ريم العقاد، وكارول عقاد، وسام صلاح، وآخرين، من إنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف.