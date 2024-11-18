خبير: أوكرانيا تنتظر الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الأمريكية ضد روسيا

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، إنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية هناك الكثير من الخطوط الحمراء التي جرى تخطيها، مشيرا إلى أن قرار رفع الحظر عن استخدام كييف الصواريخ الأمريكية لضرب أهداف روسية، انتظرته أوكرانيا طويلا.

استخدام الصواريخ طويلة المدى ضد روسيا

وأضاف «يواس»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ «كييف حصلت على هذه الإشارة الخضراء للمضي قدما، وذلك قبل شهرين من تولي الرئيس ترامب، وكانت هناك زيارة من وزير الخارجية الأمريكي لكييف، وكان من المفترض أن يعطى الضوء الأخضر في هذه الزيارة لاستخدام الصواريخ طويلة المدى في الأراضي الروسية».

الحرب الأوكرانية الروسية

وتابع «منذ نصف عام أو يزيد، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إنه لا يجب أن نخلق حدود بشأن الحرب الأوكرانية لأجل حريتها، كييف ليست من تهاجم موسكو بل العكس، ونحارب من أجل استقلالنا، لقد خسرنا أجزاء من أراضينا، ونحن لا نرغب في السيطرة على روسيا لكن استعادة أراضينا، وهذا القرار الذي اتخذ يساعدنا في ذلك».