نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. ماذا فعلت؟

تحتفل الفنانة نوال الكويتية بعيد ميلادها، اليوم، واختارت أن تحتفل به على طريقتها الخاصة وأن تجعله يوما مميزا للجمهور قدمت لهم خلاله مفاجأة تفاعل معها محبوها بشكل كبير.

نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

اختارت نوال الكويتية أن تطرح ألبومها الغنائي الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية في نفس يوم عيد ميلادها، والذي جاء يحمل اسم «أنا وعزوف».

وتضمَّن ألبوم أنا وعزوف سبع أغانٍ كاملة التى كان من بينها أغنية قدرت تنام وهي من كلمات فيصل السيدري وألحان عزوف وتوزيع عمر الصباغ، وهناك أيضا أغنية مانى بند لك والتي تعاونت فيها مع الشاعر نجلا المحيا وألحان عزوف وتوزيع عصام الشرايطي، والأغنية الثالثة بعنوان وداع أفضل وهي من كلمات نجلا المحيا وألحان عزوف وتوزيع عمر الصباغ.

وعن الأغنية الرابعة في الألبوم فجاءت بعنوان فداك وهي من كلمات ياسر التويجرى وألحان عزوف وتوزيع مشاري أبو جواد، والخامسة بعنوان فخاطرك لكن وهي من كلمات سعود بن محمد العبدالله وألحان عزوف وتوزيع مروان، والسادسة بعنوان يا لايم المشتاق وهي من كلمات سعود بن محمد آل عبد الله وألحان عزوف وتوزيع عصام الشرايطي، أما السابعة والأخيرة بعنوان أبلشتني وهي من كلمات محمد الشهرى وألحان عزوف وتوزيع عصام الشرايطي.