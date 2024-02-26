نوال الكويتية تغني تتر مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق رمضان 2024

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، غناء المطربة نوال الكويتية، تتر مسلسل «صيد العقارب»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2024.

تتر مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

ونشرت غادة عبد الرازق، صورة تجمعها بنوال الكويتية، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية عائشة وهي غادة عبدالرازق وتعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها يقلب الأحداث رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراع طويلة.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.