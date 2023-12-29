الفنانة شمس: مطربتي المفضلة نوال الكويتية

ردت الفنانة شمس الكويتية عن سؤال ببرنامج «كل يوم» مع خالد أبو بكر والمذاع على قناة «ON» هو من المطرب المفضل لديها ما بين «نوال الكويتية وأصالة وأنغام»، لترد قائلًة «نوال الكويتية».

وأضافت قائلًة: «أفضل نوال الكويتية كخامة صوت، وكصديقة لي، ومش بسمع أصالة ولا أنغام، فيه ناس كتير تكره صوتي، ومش بتسمعني، أنا مش بكرة صوت أصالة ولا أنغام ولكنهم مش الجو بتاعي، أنا الجو بتاعي نوال الكويتية كخامة صوت».

وتابعت: «يمكن أغنية شنطة سفر لأنغام عجبتني شوية، لأني مش بتابع، وأنا مش بعرف أكذب».