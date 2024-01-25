وفد منظمة اليونسيف يتابع توصيل 200 وصلة مياه بجزيرة ساحل سليم بأسيوط

تابع وفد منظمة اليونيسيف يضم السيدة سلينا مدير برنامج صحة الطفل بمنظمة اليونسيف والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج الاصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف وبرفقتهم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اعمال توصيل عدد (200) وصلة مياه بجزيرة ساحل سليم.

توفير حياة كريمة

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إن الزيارة التفقدية جاءت للتأكيد على المعايير والضوابط المعمول به من أجل وصول الدعم لمستحقيه، بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا طبقا لبروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) طبقا للمسح الميداني المنفذ من قبل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية تدعيما للخدمات المقدمة للمجتمع بما يعود مردوده الإيجابي على الجميع.

وصول الدعم لمستحقيه

وأكد الشرقاوي أن فاعليات التعاون مع مختلف المؤسسات لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتوقيع أكثر من 60 بروتوكول تعاون مبرمة بين الشركة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة والتي تمثل لبنة أساسية لا يمكن أن يتجاهلها المجتمع في بنائه التنموي.