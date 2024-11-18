رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معتدل الحرارة نهارا وباردا ليلا.. حالة الطقس الأربعاء واللبس المناسب

كتب:

صفية النجار
11:14 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
حالة الطقس الأربعاء واللبس المناسب

حالة الطقس الأربعاء واللبس المناسب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأربعاء ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة واللبس المناسب لتلك الأجواء، إذ تشهد البلاد تغيرات في الطقس لتسود أجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدلة الحرارة نهارا على جميع الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء واللبس المناسب

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الأربعاء تشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما يشهد جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد الأربعاء عدة ظواهر جوية مثل انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

اللبس المناسب لحالة الطقس يوم الأربعاء

وفيما يتعلق بـ اللبس المناسب لحالة الطقس الأربعاء، نصحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء جواكت وملابس شتوية خفيفة، وخاصة عند الخروج ليلاً أو في الصباح الباكر أثناء الذهاب للمدارس أو العمل، نظرًا للطقس البارد، لافتة إلى أن البرودة تشتد ليلاً على المدن الجديدة ومحافظات الظهير الصحراوي.

درجات الحرارة الأربعاء 20 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. ارتفاع طفيف في درجات حرارة وشبورة وأمطار

«الأرصاد» توضح حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة في المحافظات

حالة الطقس غدا الأربعاء.. استمرار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حالة الطقس غدا الأربعاء.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالوادي الجديد

حالة الطقس غدا الأربعاء.. بداية موجة حارة جديدة

تغير مفاجئ في حالة الطقس بداية من الأربعاء وحتى هذا الموعد.. عاجل

حالة الطقس غدا الأربعاء.. ارتفاع الرطوبة والحرارة العظمى تصل إلى 43 درجة
بقلم صفية النجار