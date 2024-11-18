معتدل الحرارة نهارا وباردا ليلا.. حالة الطقس الأربعاء واللبس المناسب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأربعاء ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة واللبس المناسب لتلك الأجواء، إذ تشهد البلاد تغيرات في الطقس لتسود أجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدلة الحرارة نهارا على جميع الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء واللبس المناسب

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الأربعاء تشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما يشهد جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد الأربعاء عدة ظواهر جوية مثل انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

اللبس المناسب لحالة الطقس يوم الأربعاء

وفيما يتعلق بـ اللبس المناسب لحالة الطقس الأربعاء، نصحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء جواكت وملابس شتوية خفيفة، وخاصة عند الخروج ليلاً أو في الصباح الباكر أثناء الذهاب للمدارس أو العمل، نظرًا للطقس البارد، لافتة إلى أن البرودة تشتد ليلاً على المدن الجديدة ومحافظات الظهير الصحراوي.

درجات الحرارة الأربعاء 20 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.