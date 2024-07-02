حالة الطقس غدا الأربعاء.. ارتفاع الرطوبة والحرارة العظمى تصل إلى 43 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال النهار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة؛ والتي تعمل على زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لتصل إلى 43 درجة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وتشهد البلاد الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا بين 37 و39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وترتفع لتصل إلى 42 درجة على جنوب سيناء، و43 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.