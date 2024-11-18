في احتفالية كبرى.. محافظ سوهاج يطلق رؤية وضع المحافظة على الخريطة السياحية

أطلق اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، رؤية «سوهاج على الخريطة السياحية المصرية»، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت مساء اليوم بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ رئيس لجنة الخريطة السياحية، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور هيثم علي وكيل كلية الآثار بسوهاج، والدكتور جمال حداد ممثلا عن آثار سوهاج، ولفيف من رؤساء الشركات السياحية، ومديري الفنادق، وشركات الطيران، ورجال السياحة والآثار، وفوج سياحي بلجيكي.

سوهاج على الخريطة السياحية حلم سعينا إليه

وفي كلمته، رحَّب محافظ سوهاج بضيوف الحفل من المصريين والأجانب، مؤكدا أن وضع سوهاج على الخريطة السياحية حلم سعينا إليه جميعا من منطلق الإيمان العميق بأن سوهاج هي عاصمة الصعيد، وحاضنة التاريخ، مؤكدا أن سوهاج تمتلك حضارة تمتد عبر السنين، وتمثل مختلف العصور، قائلا «من حق أبناء سوهاج الفخر والاعتزاز بمحافظتهم، والتي نعمل بكل جهد ودأب لوضعها في مكانتها اللائقة»، مشيرا إلى أن وضع سوهاج على الخريطة السياحية حلما يتحقق بمقوماتها الفريدة، وتكاتف جميع أبنائها.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ أن سوهاج تشهد نهضة كبيرة على كل المستويات، وهو ما انعكس على قطاع السياحة والآثار بها، مشيرا إلى أن سوهاج تُعد وجهة سياحية فريدة تجمع بين التاريخ العريق والمعالم الأثرية المتنوعة، التي تمثل مختلف العصور، لافتا إلى جهود لجنة الخريطة السياحية خلال الفترة الماضية لتحقيق رؤية وضع سوهاج على الخريطة السياحية المصرية، حيث قامت اللجنة بالمرور على كل المناطق الأثرية ورصد احتياجاتها لتكون جاهزة لاستقبال السائحين، موجها الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لعمل اللجنة.

كان محافظ سوهاج قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ تختص بالعمل على وضع سوهاج على الخريطة السياحية، وتضمَّنت ممثلين عن كلية الآثار، ورؤساء المدن، وممثلي آثار سوهاج، والإسكان.

زيارة جميع المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة

وتضمَّن الاحتفال عرضا تقديميا لوكيل كلية الآثار عن برنامج سياحي مقترح للسائحين بسوهاج يمتد على مدار 3 أيام، ويتضمَّن زيارة جميع المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، كما تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل كبير وسعادة من السائحين، وأهالي المحافظة من الحضور .