مشروبات تساعدك على التدفئة وتقوية المناعة خلال الشتاء.. اشربها باستمرار

يحتاج الجسم إلى مشروبات دافئة طوال فصل الشتاء، لأنها تساعد على تقوية المناعة ومكافحة الأمراض، خاصة الفيروسات المعدية التي تنتشر عند التواجد في تجمعات، كما توفر التدفئة الجيدة في ظل انخفاض درجات الحرارة واشتداد البرودة خلال ساعات الليل.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، المشروبات التي تساعد الجسم على التدفئة في فصل الشتاء وتقوية جهاز المناعة، كالتالي:

النعناع الدافئ

يساعد شرب النعناع الدافئ إلى تهدئة الأعصاب، ويمكن أن يكون مفيدًا لمن يعانون من العصبية الناتجة عن التوتر أو القلق.

عصير التفاح الدافئ أو «الأبل سيدر»

يعد عصير التفاح الدافئ أو كما هو متعارف عليه باسم «الأبل سيدر»، إلى تقوية مناعة الجسم، والعمل على تدفئته جيدًا، خاصة أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، التي تساهم في الحفاظ على مستويات الطاقة.

شرب الماء الدافئ

يساعد شرب الماء، سواء كان دافئًا أو عاديًا، بكميات وفيرة على الوقاية من الأمراض وتقوية المناعة، فمعدل السوائل في الجسم له دور كبير في الحفاظ على الدورة الدموية وضغط الدم، ما يساهم في تدفق الأوكسجين إلى الدماغ ويحسن صحة الجهاز المناعي.

ينصح بالابتعاد عن بعض المشروبات

وينصح «بدران» بتجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين بشكل مفرط، مثل القهوة والشاي، إذ يمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى فقدان الجسم للسوائل والأملاح المعدنية الضرورية، ما يؤثر سلبًا على وظيفة جهاز المناعة.

إلى جانب المشروبات الدافئة، ينصح «بدران» بتناول وجبة فطور صحية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.