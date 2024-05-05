لدعم صحة القلب والتخلص من الحر.. 5 عصائر منعشة بمكونات متوفرة في مطبخك

عند ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الجميع عادة لتناول المشروبات الباردة لتجديد نشاط الجسم وإمداده بالسوائل اللازمة، ومع الوقت قد نشعر بالملل من تكرار تناولنا للعصائر المعروفة، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن وصفات جديدة تجمع بين فواكه عديدة في مزيج واحد بشكل لم نجربه من قبل، وفي السطور التالية نساعدك على اختيار أنواعا جديدة من العصائر المفيدة لصحة القلب.

طريقة عمل عصائر تدعم صحة القلب

تقدم العصائر فوائد مذهلة للجسم بجانب مذاقها اللذيذ، وفي الطقس الحار تصبح ضرورية للتخلص من حرارة الجسم، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في دعم صحة القلب بحسب الدكتورة إنجي مراد خبيرة التغذية العلاجية التي أوضحت خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفراولة والرمان والتوت يمكن أن تدعم صحة القلب عن طريق تطهير الشرايين من الكوليسترول الضار، كذلك يلعب عنصر المغنيسيوم دوراً هاماً في تنظيم ضربات القلب ومنع الجلطات الدموية ويتواجد في بعض الفواكه مثل الموز والتفاح.

وبحسب موقع «eating well» يمكن تحضير أنواعا جديدة ومختلفة من العصائر المفيدة لصحة القلب على النحو التالي:

1. عصير الفراولة الكريمي

يمكن اعتباره الخيار الأول للباحثين عن المذاق الجيد والقيمة الغذائية معاً، إذ يحفز العصير نشاط الدورة الدموية بما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن تحضيره بتوفير عدة مكونات على النحو التالي:

- الكمية المتوفرة من الفراولة.

- كوب حليب.

- ملعقتان من العسل.

- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- مزج المكونات مع بعضها بواسطة الخلاط الكهربائي.

2. عصير التوت والموز

التوت ثمرة الربيع اللذيذة التي يمكن استغلالها في عمل مشروبات تعزز نشاط الدماغ وتحسن أداء الذاكرة، ويمكن تحضيره باتباع الخطوات التالية:

- ثمرة موز.

- نصف كوب من التوت الأسود.

- كوب حليب.

- ملعقة كبيرة من العسل (حسب الرغبة).

- مزج المكونات في الخلاط لمدة 3 - 4 دقائق.

3. عصير البطيخ والفراولة

يعتبر هذا المزيج من أفضل المشروبات التي تدعم صحة القلب وتحافظ على الأمعاء من الالتهابات بفضل ما يحتويه من البوتاسيوم والحديد، ويمكن تحضيره بهذه الخطوات:

- كمية مناسبة من الفراولة.

- كمية مناسبة من البطيخ.

- كوب زبادي.

- معلقة صغيرة من العسل (اختياري).

- مزج المكونات في الخلاط حتى نحصل على عصير.

4. عصير البرتقال والمانجو

يعتبر هذا العصير وجبة إفطار متوازنة تضمن للجسم احتياجاته من الكربوهيدرات والبروتين، إضافةً إلى البوتاسيوم ما يجعله مشروباً مرطبًا للجسم خاصةً في الطقس الحار، ويمكن تحضيره بالمكونات التالية:

- كوب زبادي.

- كوب من المانجو.

- كوب من عصير البرتقال.

- إضافة كمية مناسبة من السكر.

- مزج المكونات في الخلاط الكهربائي.

5. عصير الشوكولاتة والموز

المذاق اللذيذ لهذا العصير يمكن أن يجعله المشروب المفضل لعدد كبير من الأطفال، يضمن لهم نسبة عالية من البروتينات والألياف المفيدة في عملية التمثيل الغذائي، ويمكنك تحضيره في المنزل بهذه المكونات:

- ثمرة موز.

- نصف كوب من الحليب.

- ملعقتان من مسحوق الكاكاو.

- ربع ملعقة من الفانيليا.

- مزج المكونات في الخلاط الكهربائي.