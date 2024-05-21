3 عصائر طبيعية تعزز الدورة الدموية.. حافظ على صحة قلبك

العصائر الطبيعية تمد الجسد بالطاقة والحيوية والنشاط، إلا أن هناك بعض العصائر التي تحافظ على صحة القلب، وتعزز الدورة الدموية بالأوردة والشرايين، ونستعرض في التقرير التالي بعض أنواع العصائر الطبيعية، التي يجب الحرص على تناولها حفاظًا على القلب.

حافظ على صحة قلبك

من أبرز العصائر الطبيعية التي تحافظ على صحة الجسد وخاصة القلب، هو عصير الجزر، وذلك لأنه غني بالعديد من الفيتامينات المفيدة للجسد، كما أنه غني بالـ«بيتا كاروتين» الذي يحافظ على صحة الدم من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ويوفر أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في جسم الإنسان.

عصير الجزر

عصير الجزر، يعمل على تعزيز وتقوية جهاز المناعة، إذ تعمل الفيتامينات A وC الموجودة في به، كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة، وفق ما رواه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن عصير الجزر ضروريًا للاستجابة المناعية المثلى.

عصير البرتقال والليمون

بينما عصير البرتقال، غني بفيتامين C والفلافونويد، التي تعزز مرونة الأوردة وتقلل من خطر تخثر الدم، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتقوية صحة القلب، فضلًا عن أنه يحافظ على صحة الأوعية الدموية، والحماية من مسببات الأمراض، والقضاء على مسببات البكتيريا وغيرها من الأمراض، وكذلك الحرص على تناول عصير الليمون الطبيعي.

عصر الشمندر

يعد عصير الشمندر، من أهم العصائر التي تساهم بصورة طبيعة في بناء العضلات وتقويتها، وفق ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، نظرا لاحتوائه على مجموعة من الفوائد الصحية تجعله خيارًا مثاليًا للرياضين، وذلك لأنه غني بالنترات، وبعض العناصر الأخرى، لتعزيز الأكسجين والدم بالجسم، وتوسيع الأوعية الدموية، إذ يساهم بشكل فعال في علاج أمراض القلب، من خلال حماية الأوردة والشرايين.