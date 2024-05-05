أبرز 7 مميزات لتطبيق انستاباي.. حساباتك البنكية في مكان واحد

تطبيق «انستاباي»، هو أحد أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، ويُعَد بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية التقليدية، ويتيح التطبيق جميع خدمات التحويل للعملاء بشكل لحظي ومجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويقدم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين، حيث يتيح لهم القدرة على إجراء التحويلات المالية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى الانتظار في الصفوف أو القلق من توقيت البنوك.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز 7 مميزات للتطبيق، وفقا لـ«انستاباي».

أبرز 7 مميزات في تطبيق إنستاباي

تطبيق «إنستا باي» له مجموعة من الميزات، التي تسهل عمليات التحويل المالي وتوفر للمستخدمين تجربة مريحة وفعالة:

1. سرعة التحويل المالي: يُعتبر التطبيق سريعاً في تنفيذ عمليات التحويل المالي، ما يساعد على إتمام الصفقات بسرعة وفعالية.

2. ربط الحسابات البنكية: يتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم البنكية في مكان واحد، ما يسهل إدارة الأمور المالية وتتبع الحسابات بشكل مريح.

3. سحب وإيداع الأموال: يوفر التطبيق خاصية السحب والإيداع من وإلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية بسهولة ويسر.

4. إمكانية الشراء عبر الإنترنت: يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الشراء عبر الإنترنت بسهولة ويسر دون الحاجة لاستخدام البطاقات الائتمانية التقليدية.

5. دفع الفواتير: يمكن للمستخدمين دفع الفواتير المتنوعة مثل «الغاز والماء والخدمات الدراسية» وغيرها بسهولة ويسر.

6. جمع المحافظ الإلكترونية: يوفر التطبيق ميزة جمع المحافظ الإلكترونية مثل «فودافون كاش أورانج، اتصالات»، ما يسهل التحكم بها من مكان واحد.

7. دعم جميع اللغات: يوفر التطبيق دعماً لجميع اللغات، ما يجعل التعامل معه سهلاً ومريحاً للمستخدمين من مختلف الثقافات والخلفيات.