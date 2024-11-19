حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء، كما تنتشر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأضافت «الأرصاد» عبر نشرتها اليومية، أنّ السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستشهد سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، بينما يشهد جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط للرياح

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقلبة، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 20 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 21 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.