أغرب برج سكني في المحلة عرضه 2 متر وارتفاعه 16 طابقا.. فيديو يثير الدهشة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات لأغرب برج سكني في المحلة، الذي لا يتجاوز عرضه 2 متر فقط، وهو ما أثار دهشة كل من شاهده، رغم ارتفاعه الذي يصل إلى 16 طابقًا.

فيديو أغرب برج سكني في المحلة

شارك أحد رواد السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) فيديو لأغرب برج سكني في المحلة، حيث عبّر عن دهشته من شكل العمارة قائلاً «من عجائب مدينة المحلة، عمارة عرضها 2 متر وارتفاعها 16 دورًا، والشقة الواحدة فيها مساحتها حوالي 160 مترًا».

وأضاف صاحب الفيديو أن البرج يتميز بوجود عدد كبير من المحلات التجارية إلى جانب الشقق السكنية، رغم عرضه الضيق وارتفاعه الكبير.

لقى شكل أغرب برج سكني في المحلة تفاعلًا كبيرًا من رواد السوشيال الذين عبّروا عن دهشتهم واستغرابهم من شكل العمارة، حيث كتب بعضهم «هي طلعت الارتفاع ده كله أزاي»، «الناس بيناموا وهما واقفين ولا إيه»، «عاوزين نشوفها من جوه».

أغرب الأبراج السكنية في مصر

لم تكن هذه العمارة الكائنة بمنطقة شكري القوتلي بالمحلة الأغرب على الإطلاق، إذ توجد أبراج سكنية أخرى في مصر تحمل نفس الشكل، مثل عمارة «LCD» في سيدي بشر بالإسكندرية، وكذلك في دمياط، وهي الأبراج التي أصبحت حديث رواد السوشيال ميديا بسبب تصميماتها الغريبة.