أهالي قرية اللاعب الراحل محمد شوقي: كان رمزا للأخلاق الحميدة

خيم الحزن على أهل قرية لابشيط، إحدى قرى المحلة الكبرى، وذلك بعد وفاة اللاعب محمد شوقي، مدافع نادي كفر الشيخ، وذلك بعد توقف عضلة القلب داخل غرفة العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة أثناء مشاركته في المباراة التي جمعت بين فريق كفر الشيخ ونادي مركز شباب القزازين، المقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

اللاعب محمد شوقي رمز للأخلاق الحميدة

وقال الشيخ محمد فياض، أحد أهالي قرية لابشيط، التابعة إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن اللاعب محمد شوقي من أسرة مكونة من 5 أفراد، «والده على المعاش، ووالدته ربة منزل، وشقيقه الأصغر السيد 20 عاما، وشقيقته 23 عاما، وهو الأكبر في أشقائه، ويتمتع بالأخلاق الطبية وحسن السمعة والسيرة الحسنة، ودائما ما كان من الأشخاص المحبوبين بين أهل قريته».

وأوضح « فياض» لـ«الوطن» أن اللاعب كان قد تعرض أثناء مشاركته في المباراة إلى إصابة توقف عضلة القلب وتم نقله على إثرها إلى مستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجئ بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا الأربعاء 14 نوفمبر 2024، وكان إعلان وفاته بمثابة الصدمة على جميع أهالي القرية، إذ كانت حالته الصحية تحسنت مؤخرا.

اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب

وكشف أهالى القرية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في وفاة اللاعب محمد شوقي، أنه قبل مباراته الأخيرة كان متواجدا في القرية قبلها بيوم، ودائما ما كان حريصا على مقابلة أصدقائه والجلوس معهم قبل السفر، ومن المقرر تشييع جثمان اللاعب عقب صلاة الجنازة عليه من المسجد الكبير بالقرية، ودفنه بمقابر العائلة.