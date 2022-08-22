لاعب كفر الشيخ الخامس على العالم في المصارعة: «شرفت بلدي.. وحققت حلم أبويا»

أعرب اللاعب فارس محمد غالي، الحاصل على المركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب في بلغاريا، خلال الفترة من 13 حتى 22 أغسطس الجاري، عن بالغ سعادته بحصوله على هذا المركز، ومشاركته باسم مصر في البطولة العالمية.

«غالي» مثّل مصر في البطولة

وقال «غالي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعادته تكمن في أنه كان يُمثل جمهورية مصر العربية في البطولة، ورفع علمها عالياً خلال البطولة، «الحمدلله إني شرفت بلدي وقدرت إني أحقق حلم أبويا فيا إني أكون بطل عالم».

فترة من الصعوبات والضغوطات

وأكد «غالي» أنه مرّ بفترة من الصعوبات والضغوطات مع خوض البطولة، «كان فيه شوية صعوبات وضغوطات لأن أنا مش بلعب باسمي لوحدي، أنا بلعب باسم مصر، وكل خطوة كانت محتاجة تركيز، وناس كتير كانت مستنية إني أفرحهم والحمدلله ربنا كرم بخامس عالم، وده مش هو الهدف اللي كنت رايح له، بس خير الحمدلله، وكنت أتمنى تكون دهبية بطولة عالم لمصر».

«غالي» يسعى ليحصل على الميدالية الذهبية

وأشار «غالي» إلى أنه يسعى ليحصل على الميدالية الذهبية خلال الفترة المقبلة، ويحصل على المركز الأول على مستوى العالم في المصارعة الرومانية والميدالية الأولمبية أيضاً، كما تقدم بخالص الشكر إلى والديه ومدربيه وأصدقائه وزملائه وأبناء مسقط رأسه بمدينة بيلا بكفر الشيخ على دعمهم له خلال فترة خوض البطولة.

طالب في كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

وأوضح «غالي» أنه مواليد 2002 ويبلغ من العمر 20 عاماً، وأنه يدرس حالياً بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية في جامعة كفر الشيخ، ويحاول دائماً أن يُعطي وقتاً لدراسته ووقتاً لممارسة رياضة المصارعة الرومانية التي يعشقها منذ صغره، «الموضوع بيبقى صعب شوية بس الحمدلله بنقدر نوفق بين الدراسة والرياضة، وطول فترة البطولات أحياناً بتكون في أجازة الصيف».

تحقيق مراكز متقدمة في المصارعة الرومانية

ولفت «غالي» إلى أنه سبق وأن حصل على المركز الأول على مستوى إفريقيا في المصارعة الرومانية للشباب، والمركز الثالث على مستوى إفريقيا في المصارعة الرومانية للكبار، كما حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المصارعة الرومانية للشباب، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في المصارعة الرومانية للكبار.

سجل إنجاز تاريخي

كان لاعب مركز شباب بيلا فارس محمد غالي، قد سجل إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز الخامس وزن 82 كيلو، في منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، والتي أُقيمت في بلغاريا، بعد خوضه مباريات صعبة أمام أبطال العالم في اللعبة، بعد انضمامه لصفوف منتخب مصر للمصارعة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يهنئ «غالي» ويعد بتكريمه

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب، مؤكداً أنه سيتم تكريمه على ما حققه من إنجاز متميز، موجهاً الشكر لأسرة اللاعب والمدربين ولمجلس إدارة مركز شباب بيلا والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة.