سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر مستويات مستقرة بمستهل التعاملات الصباحية، ليصل سعر الجرام عيار 21 في المحلات إلى 3620 جنيها للشراء دون مصنعية، ويرصد التقرير سعر الذهب الآن في الصاغة لمختلف الأعيرة قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، وسعر الجنيه الذهب في مصر وسعر الذهب العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر دون مصنعية، إلى 3620 جنيها للشراء و3610 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر دون مصنعية، سجل 4137 جنيها للشراء و4124 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات

وبالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المحلات دون مصنعية، حقق 3103 جنيهات للشراء و3094 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر دون سعر المصنعية، 28 ألفا و960 جنيها للشراء، و28 ألفا و950 جنيها للبيع، وفقا لآخر تحديث عن سعر الذهب في المحلات الآن.

سعر أوقية الذهب العالمي

فيما يتداول سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الثلاثاء عند مستوى 2610 دولارات للشراء و2609.5 دولار للبيع.

سعر الذهب العالمي.. هل يواصل اليوم الارتفاع؟

يشار إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي أمس الاثنين بمقدار 50 دولارا في أولى جلسات الأسبوع للتداول على المعدن الاصفر بالبورصات العالمية للذهب والمعادن، ما يعد قفزة في سعر الأوقية بعد نزول متتالي على مدار أيام تلت إعلان فوز مرشح الحزب الجمهوري، ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.