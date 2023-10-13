سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بدون مصنعية اليوم الجمعة

تعد المشغولات الذهبية، واحدة من الملاذات الآمنة، التي يلجأ إليها المواطنون في أوقات الصراع والأحداث العالمية للاستثمار فيها، ومن أبرزها عيار 21 والجنيه الذهب وكذلك السبائك، وهو ما يدفع البعض لمتابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة أسعار الجنيه الذهب، نظرًا لأنها تشهد تذبذبا مستمرا بين الارتفاع والإنخفاض منذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى الآن.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووفق المعلن من قبل شعبة الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، نحو 18480 جنيها، وهو ما يمثل تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل 18880 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية كالتالي:

سعر الذهب عيار 21 نحو 2310 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 2640 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 نحو 1980 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1540 جنيها.

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب أمس، هبوطاً مفاجئاً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، تجاوز الـ60 جنيهاً لأحد الأعيرة.