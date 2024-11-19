تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن صرف حافز التطوير للمعلمين

وجهت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات بتعليمات مهمة بشأن صرف حافز تطوير التعليم الأساسي للمعلمين، للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والخاص بمعلمين المرحلة الابتدائية ومعلمي الصف الأول الإعدادي.

صرف حافز تطوير التعليم الأساسي

- أن يكون المستحق معلما على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للعمل بها

- عدد التوقيعات الفعلية بدفتر الحضور 20 توقيعا شهريا ما عدا شهر فبراير 18 توقيعا فعليا، مع اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات، وفي حالة عدم استكمال التوقيعات المطلوبة يجري خضم 40 جنيها عن اليوم الواحد طالما لم يتعد 5 أيام عمل فعلية غياب في الشهر

- في حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من الحافز ولا يستحقه.

- يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم في حالة عدم تنفيذ التكليفات والتعليمات الموكلة إليه.

- تطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بالقرار 259 بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع في حالة الحصول عليها بعد استلام جدول الحصص والعمل داخل الفصل فعليا خلال تواريخ صرف الحافز من 1 أكتوبر 2024.

- تطبيق مواد القانون 155 لسنة 2007 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم دون جدول أو إعطائه جدول أقل من نصابه القانوني ويتحمل مدير المدرسة ولجنة الجدول مسؤولية إهدار المال العام حال مخالفة ذلك.

- عدم تجاوز المعدلات القانونية الخاصة بكل فصل طبقا للخطة الوزارية المعتمدة لكل فصل.

- تسجيل معلمي كل فئة في استمارة منفصلة على نموذج الاستمارة المعتمد.

- يستحق المعلم الحافز كاملا بحد اقصى 800 جنيه إذا كان نصاب خصصه كاملا طبقا لمسمى للكادر.

- إذا لم يكن نصاب المعلم كاملا من الحصص يحاسب بفئة الحصة.

- يكتب اسم المعلم مرة واحدة بكشوف الحافز ولا يكرر الاسم نهائيا لأن الحافز يصرف مرة واحدة فقط.

- تعد الكشوف والاستمارات ويرفق معها صورة معتمدة من جدول الحصص موقعة من لجنة الجدول ومدير المدرسة مع كتابة إجمالي الحصص باللغة العربية.

-لا يجوز التعديل سواء بحذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها وعدم نسيان أي معلم تحنبا للمساءلة القانونية وفي حالة نسيان أي مستحق يتحمل مدير المدرسة ومسؤول الماهيات المسؤولية

- يجري الصرف تحت مسؤولية لجنة الجدول ومسؤول الماهيات ومدير المدرسة مع كتابة استيفاء الإقرار الخاص بذلك معتمدا ومختوما بختم المدرسة.

- بالنسبة للمنتدبين كليا يجري الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله وفي حالة الانتداب الجزئي يجري الصرف من الجهة الأصلية مع إخطار بخطاب من الجهة المنتدب إليها متضمنا عدد الحصص ومعتمد بخاتم المدرسة.

- المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على خطاب رسمي معتمد من المدرسة المنتدب إليها المعلم بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها.

- الحد الأقصى للحافز 800 جنيه فقط حافز مقابل حصص فعلية يؤديها المعلم داخل الفصل.

- عدم إدراج المعلم المكلف للعمل بالحصة بكشوف الحافز نهائيا.

- إدراج المعلم المساعد الدفعة الأولى والذي جرى تعيينه شهر ديسمبر 2023.