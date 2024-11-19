محافظ كفر الشيخ ينعي اللاعب محمد شوقي.. ويوفد مسؤولًا لتشييع الجنازة

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب أسبوع، خلال مباراة فريقه كفر الشيخ أمام القزازين في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

المحافظ يوجّه العزاء لأسرة اللاعب محمد شوقي

ووجّه المحافظ، العزاء لأسرة اللاعب محمد شوقي، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة اللاعب محمد شوقي، وتقديم واجب العزاء لأسرته.

تفاصيل تعرض اللاعب محمد شوقي قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة

وكان اللاعب محمد شوقي قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه كفر الشيخ أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي 14 نوفمبر الجاري، إذ تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، وعلى الفور أمر المحافظ، بالتنسيق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، واتصل هاتفيًا بأسرة اللاعب ومسؤولى فريق كرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، متابعا يتابع حالته شخصيًا أولًا بأول.

وخضع اللاعب في المستشفى لجهود طبية مكثفة في محاولة لإنقاذ حياة اللاعب، وإعادة النبض بشكل طبيعي للقلب، ثم تم نقله للمستشفى تحت الملاحظة، قبل أنّ تتدهور حالته الصحية، وسط محاولات من الأطباء لإنعاشه، حتى تم إعلان وفاة اللاعب صباح اليوم الثلاثاء.

مديرية الشباب والرياضة بالغربية تنعي اللاعب

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اللاعب محمد شوقي، الذي توفى صباح اليوم، بعد صراع مع المرض أثر أزمة قلبية كان تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نادي مركز شباب القزازين، المقامة على ملعب الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وتقدم يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بخالص العزاء إلى أسرة اللاعب وجماهير الرياضة المصرية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن المديرية حريصة على توفير كافة التسهيلات لأسرة اللاعب.