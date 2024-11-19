«الثقافة» تعقد ورشة تدريبية عن «قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الورشة التدريبية «قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية» التي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام بمقر الإدارة بمصر الجديدة، لعدد من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

تفصيل ورشة قياس الأثر

وشهدت الورشة التدريبية مناقشات حول أهمية الاستبيانات كأداة رئيسية لجمع وتحليل البيانات، مع التعريف بأنواعها ومنها: المغلق الذي يعتمد على إجابات محددة، والمفتوح الذي يسمح بالإجابات الحرة، والمغلق المفتوح الذي يجمع بين النوعين، بالإضافة إلى الاستبيان المصور، المعد خصيصا للأطفال والأميين.

وتواصلت فعاليات اللقاء بتوضيح خطوات إعداد الاستبيانات أهمها: صياغة أسئلة واضحة ومباشرة، تجنب التكرار والمصطلحات الفنية المعقدة، مع مراعاة ترتيب الأسئلة بشكل منطقي، وذلك بهدف الحصول على نتائج دقيقة.

واختتم اليوم بعدة تطبيقات عملية خاصة بكيفية إعداد استمارة استبيان مفتوحة وأخرى مغلقة، لقياس رأي الجمهور حول الأنشطة والخدمات الثقافية المقدمة.