«القاهرة الإخبارية»: قرار اليونسكو يعزز مستوى حماية الآثار اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن عناوين الصحف اللبنانية اليوم تركز بشكل أساسي على قرار منظومة اليونسكو المتعلق بمنح الحماية المعززة لحوالي 34 موقعا أثريا، بينها مواقع تعرضت لغارات جوية إسرائيلية عنيفة، فمثلا محيط قلعة بعلبك تعرض محيطها لغارات على مدرا الأيام الماضية، فضلا عن مواقع أخرى في صور وصيدا وعدد من المناطق الأخرى.

منح الحماية المعززة للآثار اللبنانية

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن ثروة لبنان التاريخية والثقافية كانت في خطر كبير، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع لليونسكو أمس، بحضور عدد من ممثلي الدول من بينهم لبنان وإسرائيل في هذه الجلسة، والذي شهد إجماع دول الأعضاء على منح الحماية المعززة لهذه المواقع الأثرية في لبنان.

أهمية منح الحماية المعززة للآثار اللبنانية

وتابع: «الحماية المعززة للمواقع الأثرية تعد أعلى مستويات الحصانة لدى اليونسكو في التعامل مع الآثار، كما تضمن تعزيزات مالية ودعم فني كبير للدولة اللبنانية لحماية هذه المواقع»، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه المواقع هي متحف بيروت الوطني الذي يقع على مسافة ليست بعيدة عن الغارات التي استهدفت العاصمة بيروت.