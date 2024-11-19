رسالة دكتوراه تبرز دور الإعلام الأمني في حفظ الاستقرار المجتمعي

كشفت رسالة علمية عن أهمية دور الإعلام الأمني في المجتمع باعتباره ليس مجرد ناقل للأحداث، بل ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن القومي من خلال نشر الوعي وتعزيز الشفافية وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم فى حفظ الأمن والاستقرار.

دعم قضايا الأمن القومي

جاء ذلك في رسالة بعنوان دور الإعلام الأمني في دعم قضايا الأمن القومي، للباحث كريم مسعد فهمي شرف بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، والتي حصل بها على درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر والأزمات.

وأوضحت الرسالة العلمية أنّ الإعلام الأمني له إسهامه المؤثر في بناء كيان مجتمعي مستقر يمتلك القدرة على التصدي للتحديات الحالية والمنتظرة التي تواجه البلاد داخليًّا وخارجيًّا، كما أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع ليكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور السيد خاطر العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة أستاذ الإحصاء الحيوي والسكاني، والدكتورة إيمان مصطفى مسلم منسق عام البرامج المهنية بكلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، واللواء أركان حرب أحمد السيد عبد الرازق نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني، والمحاضر بأكاديمية الشرطة، والدكتور أحمد عيسي عبدالله، والدكتور خالد سعد علي قطب.

العلاقة بين الأمن والإعلام

وأكد الدكتور كريم مسعد فهمي شرف، أنّ العلاقة بين الأمن والإعلام علاقة ارتباطية، فالإعلام بوسائله المختلفة «مقروء، مسموع، ومرئي» يلعب دورا مهما وبارزا ويؤثر بفعالية فى دعم قضايا الأمن القومي.

وأشار الباحث إلى أن أهمية الدراسة تنبع من كونها تسهم في فهم طبيعة دور الإعلام الأمني بوسائله المختلفة في نشر الثقافة والوعي الأمني لدى أفراد المجتمع كافة، ومن ثم تعميق علاقة مشاركة المجتمع مع المؤسسات الأمنية في الأحداث الأمنية وصنع القرار تجاه مجابهة السلوك المعادى للمجتمع بأشكاله كافة.

وقال: «يتأثر الأمن تأثيرا كبيرا بما ينشره الإعلام فالإعلام يخاطب الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمن والأمان لذلك فإنّ مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثير كبير وسريع جدا، لذلك يكون للإعلام تأثير كبير على الأمن فقد يكون هذا التأثير على المجتمع تأثير إيجابي يعطي لرجل الأمن الاحترام والثقة بينه وبين المواطن وقد يكون له تأثير سلبي يؤدى إلى تهميش دور الأجهزة الأمنية ويقلل من قدرتها وفاعليتها».

توصية بإنشاء هيئة وطنية لإدارة الأزمات

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة وطنية لإدارة المخاطر والأزمات وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، بحيث تعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسئولة عن تنسيق ووضع الأسس والمعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

رفع درجة وعي المجتمع

كما أوصت بتعزيز مسؤوليات إدارة الإعلام والاتصال في رفع درجة وعي المجتمع، من خلال تنظيم ووضع البرامج الوطنية المتعلقة بتثقيف وتوعية المجتمع والمساهمة في بناء المعرفة العامة المتعلقة بالمخاطر والأزمات.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور السيد محمد خاطر رئيس لجنة المناقشة، أهمية البحث والاستفادة منه، كما أشاد بمجهود الباحث في محاولة تقديم أفضل نتائج في البحث المقدم.

وقال إنّ موضوع الرسالة له أهمية كبيرة كبرى على المستوى القومي، مشيرًا إلى أنّه توصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تعتبر روشتة سيتم إرسالها إلى صناع القرار، ونأمل أن تكون مفيدة للدولة المصرية للحفاظ على أمننا القومي، كما ستكون مصدرا مهما للباحثين والدراسين في مجال الإعلام والأمن القومي.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أهمية الموضوع فى الإعلام وتوفيق الباحث في اختيار عنوان البحث، كما أشاد الدكتور عصام على أمين عبد الصمد عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، بموضوع الرسالة، مؤكدا أنّها تناولت موضوع مهم جدا لحساسية وأهمية الإعلام وقدرته على التأثير في المجتمع، فضلا عن أهمية الأمن القومي باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

وأوضح أنّ قضايا الأمن القومي ودور الإعلام من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري والرأي العام في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد والتحديات الداخلية والخارجية.

شهد مناقشة الرسالة العلمية من نخبة من الشخصيات العامة في مقدمتهم الدكتور عصام على أمين عبد الصمد عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، اللواء حسام الدين إبراهيم العزبي، اللواء علاء أبوزيد، اللواء نبيل المهندس، اللواء محمد مصري، اللواء وحيد عزت، اللواء خالد بيومي العربي، اللواء خالد شوقي، اللواء فهمي هيكل.