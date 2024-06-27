احترام موظفي المنظمات الدولية.. رسالة دكتوراه في كلية الحقوق بجامعة طنطا

ناقشت كلية الحقوق بجامعة طنطا، رسالة دكتوراه بعنوان «الجوانب القانونية للوظيفة العامة الدولية»، وتناولت الرسالة الجوانب القانونية للموظفين الدوليين، ودراسة الوضع القانوني لهم، والضمانات والمشكلات التي تواجههم للحصول على حقوقهم ومحاولة إيجاد الحلول لها، وأكدت الدراسة أنه يجب على الدول أن تحترم التزاماتها الخاصة بتوفير المعاملة الحسنة لكل موظفي المنظمات الدولية.

وتناول الباحث أحمد رسلان، في رسالته أهمية الموظف الدولي و دوره ووظيفته في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الموظف الدولي هو الفرد الذي يعمل في منظمة دولية أو مؤسسة تعمل على المستوى الدولي، ويسند لها مهام تتعلق بالعلاقات الدولية وتعزيز التعاون بين البلدان المختلفة، كما تتنوع مجالات عمل الموظف الدولي بين السياسة والتنمية وحقوق الإنسان والتجارة الدولية وغيرها.

ظهور وظيفة الموظف الدولي

وأكد أن فكرة الموظف الدولي بدأت في الظهور على الساحة الدولية مع بزوغ فكرة استعانة الدول بالطاقة البشرية لتنظم اجتماعات ومؤتمرات دولية، بغرض بحث مسألة تحقق مصلحة دولية مشتركة، وتبلورت تلك الفكرة وتطورت في صورة أكثر تنظيما لتكون لها خصوصيتها تتمتع فيها الوظيفة الدولية بالأهمية البالغة.

توصيات الرسالة

وطالب الباحث في رسالته بالعديد من التوصيات، منها أن تعمل كافة المنظمات الدولية بنظام قضائي موحد خاصة وأن العناصر الأساسية للجهات القضائية الدولية تكاد تكون واحدة.

وأيضا يجب أن تتوافق ممارسة الوظيفة العامة الدولية مع مبادئ القانون الدولي والقوانين الوطنية والدولية المعمول به.

كما ذكر الباحث في التوصيات أنه يجب على الدول أن تحترم التزاماتها الخاصة بتوفير المعاملة الحسنة لكل موظفي المنظمات الدولية، ومنحت لجنة التحكيم إعطاء الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.