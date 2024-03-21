صاحبة أول رسالة دكتوراه عن السينما المصرية بعد تكريمها من الرئيس السيسي: نقطة مضيئة

قالت الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراه عن السينما المصرية، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية «يوم المرأة المصرية»، إن اليوم يمثل نقطة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية بشكل عام، ممثلاً في الاهتمام الكبير والصادق من الرئيس السيسي وقرينته وكل الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات، موضحة أن وجودهم في الاحتفالية يؤكد الاعتراف والتقدير الكامل لما تقوم به المرأة المصرية في كل موقع وكل المراحل العمرية وكل الأجيال.

شهادة تقدير لكل امرأة وتاء مربوطة

وأضافت الحديدي، لـ«الوطن»، أن تكريمها اليوم بمثابة شهادة تقدير لكل امرأة وتاء مربوطة مصرية: «سعدت جدًا بالتكريم خاصة أن الرئيس في كلمته أكد أن ما تطرحه المرأة من إسهامات يؤكد أحقيتها عندما أطلق عليهن عظيمات مصر»، مُعربة عن أمنيتها في استكمال مسيرتها التعليمية لخدمة قضايا المجتمع فرؤيتها الاهتمام بالمرأة الذي هو في الأساس الاهتمام بالمجتمع.

ونوهت بأنه أثناء تكريمها على المنصة، دار بينها وبين الرئيس السيسي حوار بسيط، حيث شكرته وحيت جهوده وبلغته أن شكرها ليس شخصيا، ولكن بمثابة نقل شكر ملايين من السيدات مصر من كل الأجيال، مؤكدة أنها شكرت الرئيس على اهتمامه بمرحلة كبار السن: «هو طبعا معروف عنه حديثه الإنساني وتمنى لي التوفيق والنجاح ومزيدا من العطاء».

أول رسالة دكتوراه

وأشارت إلى أنها حصلت على أول رسالة دكتوراه في السينما في يوليو 1977 وكانت بإشراف الدكتور مختار التهامي، مواكبة للعقد العالمي للمرأة المُعلن من الأمم المتحدة، حيث حصلت على الدرجة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتم تكريمها من اليونسكو الإقليمي باعتبار أن الرسالة أول رسالة علمية في مصر تربط ما بين المرأة والسينما والإعلام.

وأكدت أنها اهتمت ببحوث المرأة والإعلام والمرأة والسينما، وفتحت مجالاً للباحثين والباحثات لعمل رسائل عن السينما سواء السيمنا والطفل أو السينما والسياسة أو السينما وصورة الزعماء، موضحة أنها ألَّفت 4 كتب في مجال السينما التسجيلية و5 أبحاث منشورة في دوريات علمية عن المرأة والسينما كعلاقة المرأة كصانعة للأفلام في مصر والعالم العربي.